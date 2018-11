Brutta caduta per Gross: si ferma almeno 10 giorni 

Brutta caduta per Stefano Gross sulle nevi di Madesimo, dove si stava allenando con i compagni della squadra azzurra di slalom. Il 32enne finanziere fassano è stato sottoposto a risonanza in una clinica di Valmadrera (Lecco) e poi visitato a Como dal dottor Andrea Panzeri, che gli ha riscontrato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo alla spalla sinistra. «A volte si prendono secche, questa è una di quelle» ha scritto lo slalomista trentino nel post con il video della caduta pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo il consulto medico, Gross si è trasferito a Parma per essere trattato dal fisioterapista della Nazionale, Luca Caselli, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di recupero. Lo slalomista di Pozza di Fassa sarà sottoposto ad un nuovo controllo alla commissione medica Fisi tra una decina di giorni, prima di Val d'Isère.



LIBERATORE 5° A LEVI. Buona prova, ma non senza rimpianti, per i regionali impegnati nell’opening stagionale di Coppa Europa, uno slalom speciale disputato a Levi, in Finlandia. Il fassano Federico Liberatore ha conquistato un onorevole quinto posto, a 48 centesimi dal vincitore (lo svizzero Sandro Simonet) e a 14 centesimi dal podio, con Alex Vinatzer undicesimo, Fabian Bacher dodicesimo e Simon Maurberger quattordicesimo. I rimpianti maggiori sono per quest’ultimo che, dopo il 22esimo posto conquistato in Coppa del Mondo il 18 novembre scorso, ha confermato il proprio feeling con la pista finlandese chiudendo al comando la prima manche. Nella seconda, però, Maurberger ha commesso un grave errore a metà tracciato ed è scivolato in quattordicesima posizione. A vincere è stato Simonet, terzo a metà gara, che ha preceduto di 0”11 il croato Elias Kolega e di 0”34 il tedesco Linus Strasser. Appena dietro, a 0”48, Liberatore, che ha perso una posizione rispetto alla prima discesa. Altri due azzurri hanno conquistato un piazzamento nella top 10, ovvero Francesco Gori (ottavo a 0”79) e Giuliano Razzoli (decimo a 0”81). In gara c’erano anche Hannes Zingerle (24esimo) e il trentino Andrea Ballerin (32esimo).



