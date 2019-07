Bologna in ansia per Mihajlovic, l'allenatore potrebbe lasciare per motivi di salute

BOLZANO. L'assenza a Castelrotto di Sinisa Mihajlovic non è passata inosservata. Da giovedì, infatti, il Bologna si sta allenando in Alto Adige senza il suo tecnico. La motivazione ufficiale: un attacco influenzale che ha costretto il mister a rimanere in città.

Dietro al forfait del serbo, però, ci sarebbe molto di più.

Da indiscrezioni di alcuni media, Sinisa Mihajlovic sarebbe infatti pronto a lasciare la panchina rossoblù a causa di problemi di salute.

Oggi pomeriggio, alle 16.30, il tecnico terrà una conferenza stampa al centro tecnico di Casteldebole per chiarire la situazione.

In mattinata il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, ha postato su Instagram un personale "in bocca al lupo" per il suo amico.