BOclassic: Muktar Edris fa tris

TRENTO. Muktar Edris fa tris. Nella 43esima edizione della BOclassic, tradizionale corsa di fine anno sulle strade di Bolzano, l’etiope conquista il successo per la terza volta nella gara maschile di 10 chilometri, la seconda consecutiva, con 28:45. Tra i protagonisti, oltre al campione mondiale dei 5000 metri che va in fuga nel terzo degli otto giri, c’è anche Yeman Crippa. Il giovane azzurro delle Fiamme Oro chiude quarto in 29:25 dopo aver condotto una prova coraggiosa, sempre nel gruppo degli immediati inseguitori, però equivoca il conto dei giri e parte allo sprint con una tornata di anticipo sul circuito cittadino di 1250 metri. Poi tenta di rilanciare la sua azione, ma sul traguardo viene preceduto dai marocchini Soufiane Bouqantar (29:07) e Hicham Amghar (29:08).

Alle spalle del 21enne trentino finiscono due nomi di primo piano del panorama internazionale come il norvegese Sondre Nordstad Moen, recordman europeo di maratona che oggi è quinto in 29:28, e il campione continentale di corsa campestre Kaan Kigen Ozbilen, turco di origine keniana, sesto con 29:30. Tra i migliori dieci si piazzano altri due italiani: ottavo il 21enne Yassin Bouih (Fiamme Gialle, 29:45) e decimo il rientrante Andrea Lalli in 30:31. Per il trentenne molisano delle Fiamme Gialle, campione europeo di cross nel 2012, era la prima gara dopo oltre due anni di stop agonistico.

Anche tra le donne ripete il successo la vincitrice dell’anno scorso, la keniana Agnes Tirop che centra il nuovo record della gara sui 5 chilometri femminili con 15:30 e un ampio vantaggio sulla connazionale Margaret Chelimo (15:58). Per il terzo gradino del podio duello tra britanniche, con Steph Twell (16:03) davanti a Emelia Gorecka (16:09). La migliore delle italiane è Margherita Magnani, quinta in 16:31, ma nella top ten entra anche Giovanna Epis (Carabinieri), ottava con 16:58.