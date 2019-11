Bettega e la Cipriani campioni italiani

BORGO VALSUGANA. A Borgo Valsugana Fabiano Bettega, talento del GS Pavione, si è laureato campione italiano Sprint di mountain bike orienteering. Tra le donne successo per l’atleta di casa Milena Cipriani (Panda Valsugana). Il podio maschile è stato completato da Luca Dallavalle (Gronlait) e dal vicentino Riccardo Rossetto (Misquilenses). Tra le donne il successo era andato alla russa numero 11 al mondo Anastasia Trifilenkova (Punto Nord) che però non lottava per il tricolore. Argento per Laura Scaravonati (Panda Valsugana) e Francesca Simoni (Panda Valsugana).



Massima la soddisfazione di Fabiano Bettega, 23enne del Primiero, al suo primo titolo nazionale. «Sono felice del mio tricolore - racconta Bettega che nella vita è giardiniere nell’azienda di famiglia - che arriva al termine di una stagione che mi ha visto crescere in modo importante dal punto di vista fisico e tecnico. Durante l’anno ho ottenuto un 5° posto al campionato del mondo Sprint in Danimarca, il 4° nella staffetta mondiale con la Nazionale. Importanti pure il piazzamento nella gara internazionale di Pilsen, 3°, e l’8° posto alla Sprint di Coppa del Mondo in Germania. A questi risultati va aggiunto il successo ottenuto in Ungheria in una prova del World Ranking Event».



Tornando alla gara di Borgo Valsugana, Bettega afferma: «Fisicamente non sono certo al top, ma battere un campione come Luca Dallavalle è stata una grande gioia. Nel finale mi stava rimontando, ma ho stretto i denti e sono riuscito a conservare il vantaggio».



Raggiante pure Milena Cipriani: «È stata una bella gara, molto tecnica, sono riuscita a rimanere concentrata e quindi anch’io, che sono del posto, ho dovuto rallentare e fermarmi parecchie volte per non sbagliare. Alla fine sono riuscita a conquistare il titolo che quest’anno era l’unico che mi mancava dopo il terzo posto finale della cinque giorni di Pilsen e la medaglia di bronzo ai Mondiali Master Sprint».



Radioso pure Giuseppe Simoni, organizzatore e presidente, che ha visto le sue atlete del Panda Valsugana, conquistare 3 medaglie. Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco di Borgo Valsugna, Enrico Galvan, ed il vice Luca Bettega.