Battocletti (1500) e Paissan (60) sono campioni italiani Junior

ANCONA. Due titoli tricolori e due podi. La prima giornata dei campionati italiani indoor Junior e Promesse non è avaro di ottimi risultati per i colori dell’atletica trentina che ha giocato bene le sue carte. I favoriti, Lorenzo Paissan e Nadia Battocletti, non hanno deluso le attese, così come si sono ben comportati i marciatori Aldo Andrei, secondo, e Vittoria Giordani, terza. Proprio la lagarina della Quercia inaugura la lista dei podi trentini nei 3000 Junior chiudendo i 10 giri e mezzo di gara in 14’05”64, a soli 5 secondi dalla seconda classificata Ida Mastrangelo mentre molto più lontana è la neo campionessa italiana Andrada Lacatus (13'39”72). La meranese Sara Buglisi chiude al quarto posto. Poco dopo è la volta del collega valsuganotto cogliere l’argento dietro l’emiliano Riccardo Orsoni ripetendo quanto già accaduto pochi giorni fa nella prova tricolore di marcia su strada (20 km) a Gioiosa Marea.



Per le maglie tricolori bisogna aspettare la fine della serata e la prima a salire sul gradino più alto del podio è Nadia Battocletti nei 1500, all’esordio assoluto nelle competizioni al coperto. La campionessa europea di cross ha condotto la gara sempre in prima posizione staccando negli ultimi giri la genovese Ludovica Cavalli e conquistare il titolo in 4’27”32 che tra l'altro vale il settimo tempo italiano all time di categoria. Terzo e quarto posto per le due lombarde da poco entrate nelle fila della Quercia, Elisa Ducoli e Sophia Favalli.



Il secondo campione italiano è il trentino del Lagarina Crus Lorenzo Paissan, che abbassa due volte il proprio primato personale dei 60 metri, prima nella semifinale (6”76) e poi in finale dove chiude primo in 6”75. Anche lui, come la collega nonesa, è settimo nelle liste italiane Junior di sempre.



Nelle altre gare nel salto con l'asta Marta Ronconi, emiliana tesserata per la Quercia, arriva pari merito con Michelle Pardini a 4.65 ma il percorso più netto di quest’ultima le riserva il terzo posto nella gara che vede 11esima l'altoatesina Nicole Indra. Nei 60 piani Junior è ottava la pusterese Ira Harrasser che replica in finale il 7”83 fatto in batteria. Nono posto, infine per l’Under 23 ledrense Pornon Toure nei 1500 (4'07”45) e per la Junior dell'Alto Garda e Ledro Asia Tavernini (1.67). Nei 400 si qualifica per la finale solo Bryan Lopez (Athletic Club). (pa.t.)