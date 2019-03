Ballerin: «È stata la stagione del riscatto»

TRENTO. A trent’anni compiuti, Andrea Ballerin è pronto a tornare in pianta stabile in Coppa del mondo di sci alpino. Un obiettivo centrato grazie alla determinazione e alla tenacia, le armi di chi sa di valere quel palcoscenico e se lo è andato a conquistare con i risultati, ovvero il terzo posto nella classifica di slalom gigante di Coppa Europa. Il piazzamento è valso al trentino delle Fiamme Oro il posto fisso in gigante nel massimo circuito internazionale per la stagione 2019/2020. Che l’obiettivo fosse alla portata lo si era capito già nel finale dell’annata scorsa, con i due bronzi in Coppa Europa ad Andorra e Folgaria. Nel dicembre 2018, Ballerin ha ripreso da dove aveva lasciato, terzo nel gigante sempre di Coppa Europa ad Andalo e poi 16° a Saalbach al ritorno in Coppa del mondo, con tanto di miglior tempo nella seconda manche. Poi un altro terzo posto a Courchevel (il 24 gennaio) in Coppa Europa, a precedere la vittoria il 28 febbraio a Oberjoch. I punti decisivi sono arrivati lunedì a Kranjska Gora.

«È stata la stagione del riscatto – racconta Ballerin – e a risultato acquisito mi sono emozionato, perché a un certo punto ho pensato di non farcela. A Kranjska Gora non ho fatto una bella gara, ho chiuso settimo, con lo svizzero Noger due punti dietro di me nella classifica di specialità di Coppa Europa. Mi ha preceduto di 10 centesimi e per 10 centesimi ho rischiato di giocarmi una stagione. Quello che il destino mi ha tolto in passato, me lo ha restituito ora. E sono felicissimo».



Una liberazione. «Le difficoltà non sono mancate – aggiunge Ballerin - ciò dà un valore aggiunto al risultato finale, che voglio condividere con chi lo ha reso possibile: la mia famiglia, la mia ragazza Giulia, i tecnici, gli skimen e le Fiamme Oro, senza il cui supporto avrei smesso di sciare già qualche anno fa. Ora ho trent’anni, quelli della maturità fisica e mentale, e so di poter valere un posto in Coppa del mondo».



Il momento più bello della stagione? «Il gigante di Saalbach – replica Andrea - Rientrare in Coppa del mondo, qualificarsi e far segnare il miglior tempo nella seconda manche è stato stupendo. Una lacrima mi è scesa e non vedo l’ora di rivivere momenti come quelli».L.F.



©RIPRODUZIONE RISERVATA