Atp Mosca, Andreas Seppi approda ai quarti di finale

BOLZANO. Andreas Seppi è approdato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il 35enne di Caldaro ha battuto al secondo turno lo spagnolo Roberto Carballes Baena (ATP 80) in tre set per 5-7, 6-1, 6-3. Seppi era reduce dall'incredibile vittoria al primo turno contro la testa di serie numero 5 cilena Cristian Garin (ATP 38), dopo aver annullato due match point.

Oggi il numero 72 del ranking mondiale ha affrontato negli ottavi per la prima volta in carriera Roberto Carballes Baena, numero 80 ATP. Il 26enne spagnolo ha vinto quest'anno due ATP Challenger (Murcia e Lisbona) ed a Mosca aveva eliminato il lituano Ricardas Berankis, sempre in tre set. Nei quarti Seppi affronterà domani il vincente del match tra la testa di serie numero 2, il russo Karen Khachanov (ATP 8) e l'esperto tedesco Philipp Kohlschreiber (ATP 76).