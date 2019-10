Arriva il Cus Torino, la Delta tenta il sorpasso in vetta

TRENTO. Dopo l’affermazione netta ottenuta con Roma e quella più sofferta centrata sul difficile parquet di Ravenna, è ancora tempo di big match per la Delta Informatica Trentino. Domenica pomeriggio (ore 17) al Sanbàpolis andrà infatti in scena lo scontro diretto al vertice tra la capolista Barricalla Cus Torino, in vetta a punteggio pieno, e la Delta Informatica, seconda ad un solo punto di distanza dalle piemontesi. Obiettivo sorpasso, quindi, per Moncada e compagne, quanto mai determinate a prendersi il primato e a confermare il proprio positivo trend casalingo, iniziato quindici giorni fa con la splendida prestazione offerta contro Roma. Il Barricalla ha iniziato il campionato nel migliore dei modi con un doppio successo in tre set, non dando scampo prima a Busto Arsizio e successivamente a Baronissi.



«Stiamo bene e vogliamo proseguire il nostro cammino – spiega l’allenatore gialloblù Matteo Bertini – Affronteremo una squadra giovane e con ottime qualità di gruppo, che difende molto e commette pochissimi errori. Il loro ottimo avvio di campionato dovrà portarci ad affrontare questa sfida con grande attenzione ed umiltà, pur con la consapevolezza dei grandi mezzi di cui disponiamo. Rispetto alla trasferta di Ravenna sono sostanzialmente due gli aspetti nei quali mi attendo un salto di qualità, ovvero la continuità di rendimento e la fluidità del nostro cambio-palla».



Con la rosa al completo Bertini dovrebbe affidarsi inizialmente al “settetto” titolare, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Chiappafreddo, allenatore del Cus Torino, dovrebbe rispondere con Rimoldi al palleggio, Volkshi opposto, Michieletto e Lotti in posto-4, Mabilo e Gobbo al centro e Gamba libero.



Sono quattro i precedenti ufficiali tra Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino. Il bilancio è in perfetta parità con due successi per parte, ottenuti sempre sfruttando il fattore campo. L’unica ex del match sarà la schiacciatrice del Barricalla Francesca Michieletto, in forza alla Delta Informatica Trentino fino a due stagioni fa. I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino saranno Antonio Gaetano e Michele Brunelli. Chi non potrà seguire la gara dagli spalti di Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo (www.legavolleyfemminile.it). Costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica Trentino; sul canale YouTube ufficiale (TRENTINO Rosa), diretta streaming della partita.

Foto Alessio Marchi/Trentino Rosa