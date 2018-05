Aquila, il danno e la beffa: due giornate a Beto Gomes 

TRENTO. Oltre al danno della pesante sconfitta patita in gara-2 ad Avellino, per la Dolomiti Energia c’è la beffa: quella della squalifica per due giornate di Beto Gomes, espulso martedì nel quarto periodo. Beffa, per modo di dire, perché l’ala portoghese ha fatto tutto da sola, protestando platealmente (l’insulto rivolto agli arbitri, nel Pala Del Mauro a porte chiuse, lo hanno sentito tutti) e anche minacciosamente, stando al referto. L’Aquila Basket ha ovviamente tentato a battere la via del ricorso (se la squalifica fosse stata ridotta ad una sola giornata, avrebbe potuto poi chiederne la commutazione in una pesante ammenda), ma se lo è visto respingere.

«Siamo abituati ad accettare e rispettare qualsiasi decisione. Chi ha preso le decisioni ha il diritto di prenderle, funziona così – dice il g.m. della Dolomiti Energia Trentino, Salvatore Trainotti – Non sta a noi giudicare l’operato. Dispiace sia successo con un giocatore come Gomes che di solito non è coinvolto in queste situazioni ed è conosciuto anche a livello internazionale come giocatore serio e corretto. È una situazione che ovviamente ci condiziona molto, però le vere squadre sanno trovare risorse alternative. Noi ci sentiamo una squadra vera e domani (giovedì, ndr) saremo pronti come sempre».



Coach Maurizio Buscaglia avrà quindi una freccia in meno (e bella grossa) al proprio arco, nella serie best of three che – dopo il botta e risposta di gara-1 e gara-2 – scriverà il nome della squadra che passerà il turno. La Dolomiti Energia ha, comunque, il vantaggio del campo: giovedì gara-3, sabato gara-4, sempre alla Blm Group Arena, sempre alle 20.45 e sempre in diretta su Rai Sport HD. Di più: se i bianconeri riuscissero a mettere in fila due vittorie casalinghe, gara-5 – eventualmente in programma martedì alle 20.45, non al Pala Del Mauro, ancora squalificato, bensì con ogni probabilità al PalaTiziano di Roma – non si giocherebbe nemmeno. Al di là dell’assenza di Gomes (che si unisce alle condizioni fisiche ancora imperfette di Shavon Shields), condizione necessaria – ma non sufficiente – per riprendersi l’inerzia di questa serie è tornare a giocare come in gara-1. Troppi i bianconeri – da Forray a Flaccadori, da Silins allo stesso Gomes – che non hanno approcciato con la sufficiente energia gara-2, facendosi “portare a scuola” a più riprese da un immarcabile Kyrylo Fesenko e dalla straordinaria batteria di esterni della Sidigas.



Ha detto bene Buscaglia: «Quello che non ci hanno fatto sbagliare loro, lo abbiamo sbagliato noi da soli». Un solo dato, quello delle palle perse, tradizionale “marchio di fabbrica” dell’Aquila Basket, ma ai danni degli avversari: sono state ben 20 (contro le 15 di Avellino), solo 7 viceversa quelle recuperate.



Un’ultima nota sulla prevendita: per la partita di giovedì sera, mercoledì pomeriggio erano stati venduti 2.500-2.600 biglietti: il sold out è ancora lontano.



Twitter: @mauridigiangiac

©RIPRODUZIONE RISERVATA