Anche Mikaela Shiffrin a Folgaria 

FOLGARIA. Una settimana di allenamenti sulle nevi di Folgaria per Mikaela Shiffrin: la 24enne americana, due volte campionessa olimpica e cinque volte campionessa mondiale, vincitrice inoltre di tre Coppe del mondo generali, cinque Coppe di slalom, una di gigante e una di superG, si è preparata sulla pista Salizzona assieme ai compagni della squadra maschile, alla presenza – un po’ a sorpresa – della madre Eileen, dalla quale aveva annunciato il “divorzio tecnico”poche settimane fa. Mikaela ha lasciato giovedì Folgaria, dove nei prossimi giorni è previsto il ritorno della squadra statunitense maschile delle discipline tecniche.















Le piste Salizzona e Agonistica sono da anni apprezzate e richieste dai team più importanti al mondo, in virtù delle caratteristiche tecniche e della perfetta preparazione curata dalla società impianti in collaborazione con lo Ski Team Altipiani. «Abbiamo lavorato con grande impegno - afferma Denis Rech - per poter garantire delle piste perfette, mettendo in campo tutte le competenze tecniche e professionali maturate in questi anni».