Alla trentina Paternoster il premio Vincenzo Torriani 

TRENTO. Da oggi a sabato Letizia Paternoster sarà impegnata alla 3 Giorni di Aigle, in Svizzera. Poi, una volta terminata la stagione agonistica, per lei inizierà quella dei riconoscimenti. La ventenne trentina di Revò, che è reduce dalla prima esperienza della carriera a un Mondiale su strada con le Élite, verrà premiata nell’ambito della 23esima edizione del Premio internazionale Vincenzo Torriani - “Per chi ama il ciclismo e lo fa vivere”.



«Un’atleta che alle capacità agonistiche unisce il brio dei suoi vent’anni», così recita la motivazione i calce al premio assegnato a Letizia. L’evento si svolgerà sabato 12 ottobre alle 18,30 nella sede dello Yacht Club a Como, dopo la conclusione del Giro di Lombardia numero 113. Il premio consiste in una statuetta in bronzo raffigurante un corridore stilizzato, realizzata dallo scultore Domenico Greco. Più che meritata quella che verrà consegnata alla Paternoster, che in stagione si è laureata campionessa europea su strada ad Alkmaar e ha vinto tre medaglie d’oro agli Europei su pista di Gent. Assieme a lei verranno premiati Auro Bulbarelli e Faustino Coppi. L.F.