Alex Oberbacher e Margit Zulian firmano la Moena Ski Alp

MOENA. Ottima partecipazione anche per la Moena Ski Alp, gara in notturna valida come terza prova del Trofeo Ski Alp 4 Valli, con partenza dalla stazione a valle della telecabina Ronchi - Valbona - Le Cune (1360 m) e arrivo allo Chalet Valbona (1830m). Apprezzatissimo da tutti i partecipanti il percorso, in parte su pista (con una prima ripida salita) e in parte su strada forestale coperta interamente da neve naturale, ben tracciato e molto veloce a detta degli atleti che hanno confrontato i loro tempi con quelli degli anni scorsi.



Anche per questa prova, è stato il team fassano Bogn da Nia a farla da padrone monopolizzando il podio di tutte le categorie, sia in campo maschile che femminile. L’altoatesino Alex Oberbacher, da quest’anno anche in squadra nazionale, ha confermato il detto non c’è due senza tre e per il terzo anno consecutivo ha firmato la Moena Ski Alp, quest’anno con il tempo record di 17’38”, ottima prova anche per il compagno di squadra Ivo Zulian, che è salito sul secondo gradino del podio (18’31”) seguito da Filippo Beccari del Bela Ladinia (18’42”). Ai piedi del podio l’altoatesino Armin Dalvai (18’48”) e il fassano Gabriele Depaul (18’52”). Tra le donne vittoria assoluta di Margit Zulian in 21’57” su Giorgia Felicetti (22’19”) e Carla Iellici (24’08”), tutte portacolori del team Bogn da Nia, al quarto posto Heidi Dapunt del Badia Sport (22’40”) seguita dall’atleta dello Ski Alp Valdobbiadene Ilaria Savaris (27’31”).



Tra i giovani, in campo maschile vince Elia Andriollo dello Ski Team Lagorai (21’11”) staccando di ben 3’13” l’atleta dello Ski Alp Valdobbiadene Deven Franzin, terzo Antonio Bettega (27’59”) dei Piazaroi. Tra le ragazze prima Eleonora Pescol dei Bogn da Nia (29’26”), al secondo posto Beatrice Colleselli dello Sci Nordico Marmolada (30’46”) e al terzo Michelle Nervo (31’48”) dello Ski Team Lagorai.