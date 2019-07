Al Briamasco Cagliari-Chievo, Trento rende omaggio a Maran 

Trento. Mercoledì (17.30) a Dimaro è in programma l’ultimo incontro amichevole del ritiro del Napoli. Avversari di turno i grigiorossi della Cremonese (Serie B). Ma i riflettori del “grande calcio” saranno puntati anche sullo stadio Briamasco di Trento, dove (alle 19) si affronteranno Cagliari e Chievo: presente (il Cagliari), passato (il Chievo) e passato remoto (Trento) dell’allenatore Rolando Maran e del suo staff, nel quale figurano anche il vice Christian Maraner e il figlio Gianluca (match analist). Non a caso, sul manto del campo di via Sanseverino, scenderà anche l’assessore comunale allo Sport Tiziano Uez, che porterà il saluto della città ed un sentito augurio per il prossimo campionato al concittadino Rolando Maran, l’unico allenatore trentino della massima serie.



Mercoledì alle 18 a Storo seconda uscita per il Pisa: dopo la vittoria per 5-0 con il Calciochiese, i toscani affrontano oggi il Bari in un test ben più probante.



Doppi i motivi d’interesse per l’amichevole in programma mercoledì alle 18 al Comunale di viale Lido tra Levico Terme e Padova. Perché i biancorossi, in ritiro a Masen di Giovo, sono appena retrocessi dalla Serie B e si presenteranno ai nastri di partenza della C come una delle pretendenti al salto di categoria. Ma anche e soprattutto perché quella di oggi pomeriggio sarà la prima uscita della squadra gialloblù che, dopo aver ottenuto la salvezza in Serie D solamente ai playout, è stata affidata alla guida tecnica del bolzanino Roberto Cortese e profondamente rinnovata, con innesti di uomini di grande esperienza quali l’ex Trento Pietro Cascone ma anche di diversi giovani. Dopo il Padova, il Levico affronterà il Calisio (il 7 agosto, in trasferta) il Cartigliano (l’11 agosto, in casa) e l’Arco (il 21 agosto, ad Arco).