Ad Auckland Deborah Chiesa cade ad un passo dal main draw

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA). Si è fermato a un solo passo dall’ingresso nel tabellone principale il cammino di Deborah Chiesa all’Asb Classic, torneo Wta International con un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile. Dopo aver superato con un netto 6-1 6-4 la croata numero 226 Wta Tereza Mrdeza nel secondo e penultimo turno delle qualificazioni, la 21enne trentina è scesa in campo ieri per giocarsi l’accesso al main draw del torneo neozelandese, opposta alla 22enne americana della Florida Sachia Vickery, numero 121 Wta e settima testa di serie del tabellone.



La Chiesa, che nel 2017 ha compiuto un importante salto di qualità scalando le classifiche mondiali fino all'attuale numero 195, ha giocato a lungo alla pari con l’avversaria statunitense, ma alla fine si è dovuta arrendere in due set con il punteggio di 4-6 3-6, dopo un’ora e 15 minuti di gioco. Il primo parziale è rimasto equilibrato fino al termine, con l’americana che ha piazzato il break decisivo all’ultimo game, quando Deborah non è riuscita a sfruttare il proprio turno di servizio e a raggiungere l’avversaria sul 5-5: decisivo il doppio fallo commesso dalla trentina sul 30-40. Simile il copione del secondo set, che ha visto la tennista trentina mancare di un pizzico di lucidità nel momento cruciale, dopo il botta e risposta che aveva fissato lo “score” sul 3-3. La Vickery ha strappato il servizio a Deborah e si è portata sul 5-3, per poi andare a chiudere i conti (6-3).



L’unica italiana nel tabellone principale del torneo neozelandese sarà Sara Errani, in gara con una wild card: la 30enne romagnola, numero 132 del ranking mondiale, affronterà al primo turno contro la ceca Barbora Strycova, numero 23 Wta. (l.f.)