A Santo Stefano c'è la Diatec al PalaTrento

TRENTO. Come da tradizione, la SuperLega non si ferma durante le festività natalizie e, nel giorno di Santo Stefano, propone l’ultimo turno del girone d’andata di regular season 2017/18, il tredicesimo assoluto. La Diatec Trentino potrà disputare davanti al proprio pubblico l’impegno previsto per lunedì 26 dicembre, ricevendo la visita della Gi Group Monza. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.15; diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti.