A Ravenna serve la “vera” Itas 

TRENTO. Dopo due settimane, i neo campioni del Mondo dell’Itas Trentino tornano a disputare una gara di campionato, affrontando domenica la trasferta di Ravenna sul campo dell’ambiziosa Consar. Fischio d’inizio programmato per le ore 18 al Pala De André: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel cliccando www.elevensports.it/superlega.



A quindici giorni dalla vittoria di Padova, che consentì l’aggancio al secondo posto in classifica, la formazione gialloblù si ripresenta in campo in una competizione nazionale, con l’obiettivo di continuare la propria convincente marcia in regular season (sin qui fatta di sette vittorie in nove partite) e non perdere contatto da Civitanova e Modena (nel frattempo tornata a +3 ma avendo disputato una partita in più).



La trasferta in Romagna nasconde però diversi pericoli e l’allenatore Angelo Lorenzetti ne è assolutamente consapevole. «La nostra squadra e i suoi tifosi sanno bene quanto Ravenna sia un campo difficile per Trentino Volley, come dimostra la sconfitta subita nella scorsa stagione al Pala De André – ha spiegato –. A maggior ragione, quindi, questo impegno in trasferta propone diverse insidie tecniche ed agonistiche; la Consar è una squadra motivata, che contro le cosiddette grandi del torneo gioca sempre un’ottima pallavolo, in particolar modo nella fase di cambio palla. Dopo la partita contro il Losanna abbiamo avuto tempi di recupero molto stretti ma vogliamo ugualmente affrontare con lo spirito giusto questo impegno di campionato molto importante».



La Consar Ravenna attende la visita dell’Itas Trentino con in mano un sorprendente ma meritatissimo quinto posto in classifica, da condividere con Milano a quota 15. La rivoluzione estiva, dopo la vittoria della Challenge Cup 2018, ha confermato la capacità del club romagnolo di trovare giovani prospetti dal sicuro avvenire. È il caso del martello lussemburghese Kamil Rychlichki (già avversario di Trento nella scorsa Champions League con la maglia del Maaseik), autentico mattatore delle prime dieci giornate di campionato; i problemi fisici di Argenta lo hanno proiettato in campo nel ruolo di opposto, in cui ha dimostrato di saperci davvero fare come raccontano bene i suoi 194 punti sin qui realizzati (quinto marcatore del torneo). Con un bomber di questo peso in campo, il sestetto allenato da Gianluca Graziosi è finito presto in zona playoff, perdendo una sola volta in casa (con Modena per 3-1) e vincendo spesso gli altri scontri diretti. Nell’ottimo avvio di campionato ravennate, si sono distinti anche il regista Saitta, il centrale Verhees (fra i migliori muratori della SuperLega) e tanti giovani italiani che la società sta lanciando, come il centrale Russo (già nel giro azzurro), il libero Goi e gli schiacciatori Raffaelli e Lavia.