A Predazzo la Dolomitica si prende il “Sommariva” 

PREDAZZO. Dopo quattro anni, il trofeo del vincitore del Memorial Mario Sommariva è tornato nella bacheca della Dolomitica Nuoto, che ha organizzato e vinto l’undicesima edizione della meeting di nuoto agonistico riservato alle categorie Esordienti e giovanili.



Centoquindici atleti hanno preso parte all’evento che ha animato le acque della piscina comunale di Predazzo, in rappresentanza della società di casa, la Dolomitica Nuoto, della Buonconsiglio Nuoto di Trento, della Rari Nantes Valsugana, del club altoatesino della Polisportiva Vipiteno, della friulana Forum Julii Nuoto e della veneta Gp Nuoto Mira, quest’ultima vittoriosa nelle precedenti quattro edizioni della manifestazione. Il meeting, inoltre, è stato nobilitato dalla presenza di un gradito ospite, il plurimedagliato italiano ed europeo Samuel Pizzetti.



Gli oltre cento nuotatori in gara si sono confrontati sulla distanza veloce dei 50 metri in tutti e quattro gli stili, per poi prendere parte anche alle gare dei 100 e 200 stile libero, senza dimenticare l’ormai tradizionale gara “australiana” a eliminazione sui 25 metri e la staffetta con premio in denaro “10 Minuten Lang”. Quest’ultima, riservata agli esordienti, è stata vinta dalla Gp Nuoto Mira, mentre nella staffetta assoluti si è imposta la Buonconsiglio Nuoto, plurivittoriosa anche nelle gare individuali assolute con i vari Davide Guidolin, Fabio Gasparini, Andrea Zenatti, Maja Peirano e Valerie Buffa.



La classifica a punti per società, come anticipato, ha visto primeggiare la Dolomitica Nuoto, che ha preceduto i trentini della Buonconsiglio e la Rari Nantes Valsugana, che hanno completato il podio a squadre. Di seguito tutti i podi delle gare individuali.



50 STILE ASSOLUTI M: 1. Davide Guidolin (Buonconsiglio) 24.70; 2. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 25.10; 2. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 25.10.



50 STILE ASSOLUTI F: 1. Maja Peirano (Buonconsiglio) 27.70; 2. Valerie Buffa (Buonconsiglio) 28.60; 3. Giorgia Cristofaletti (Buonconsiglio) 28.90.



50 STILE ESORD. A M: 1. Bartolomeo Asara (Nuoto Mira) 30.00; 2. Riccardo Pagliaro (Dolomitica) 31.80; 3. Riccardo Biasiolo (Nuoto Mira) 33.50.



50 STILE ESORD. A F: 1. Costanza Petrigh (Julii Nuoto) 32.10; 2. Sofia Dandrea (RN Valsugana) 32.70; 3. Anita Barzazi (Nuoto Mira) 33.10.



50 STILE ESORD. B M: 1. Nicola Micheli (RN Valsugana) 31.60.



50 STILE ESORD. B F: 1. Meryem Volcan (Dolomitica) 39.80.



50 DORSO ASSOLUTI M: 1. Fabio Gasparini (Nuoto Mira) 26.70; 2. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 27.60; 3. Davide Guidolin (Buonconsiglio) 27.90.



50 DORSO ASSOLUTI F: 1. Maja Peirano (Buonconsiglio) 30.60; 2. Giorgia Cristofaletti (Buonconsiglio) 30.70; 3. Martina Busana (Nuoto Mira) 32.30.



50 DORSO ESORD. A M: 1. Bartolomeo Asara (Nuoto Mira) 36.20; 2. Riccardo Biasiolo (Nuoto Mira) 38.80; 3. Riccardo Pagliaro (Dolomitica) 39.40.



50 DORSO ESORD. A F: 1. Anita Barzazi (Nuoto Mira) 38.90; 2. Chiara Dallafior (RN Valsugana) 42.20; 3. Elisa Ermacora (Forum Julii) 42.20.



50 DORSO ESORD. B M: 1. Guglielmo Joalè (Dolomitica) 53.50; 2. Enrico Bucci (Dolomitica) 53.90; 3. Federico Nones (RN Valsugana) 57.80.



50 DORSO ESORD. B F: 1. Meryem Volcan (Dolomitica) 49.20.



50 FARFALLA ASSOLUTI M: 1. Fabio Gasparini (Nuoto Mira) 26.80; 2. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 27.60; 2. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 27.60.



50 FARFALLA ASSOLUTI F: 1. Maja Peirano (Buonconsiglio) 30.40; 2. Agata Barzazi (Nuoto Mira) 31.30; 3. Martina Busana (Nuoto Mira) 31.60.



100 STILE ESORD. A M: 1. Bartolomeo Asara (Nuoto Mira) 1’05.60; 2. Nicolò Padovan (Nuoto Mira) 1’12.80; 3. Riccardo Pagliaro (Dolomitica) 1’13.00.



100 STILE ESORD. A F: 1. Costanza Petrigh (Forum Julii) 1’10.40; 2. Sofia Dandrea (RN Valsugana) 1’14.50; 3. Chiara Dallafior (RN Valsugana) 1’17.50.



100 STILE ESORD. B M: 1. Nicola Micheli (RN Valsugana) 1’10”50.



200 STILE ASSOLUTI M: 1. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 1’58.20; 2. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 1’59.40; 3. Davide Guidolin (Buonconsiglio) 2’00.40.



200 STILE ASSOLUTI F: 1. Valerie Buffa (Buonconsiglio) 2’11.10; 2. Martina Busana (Nuoto Mira) 2’13.10; 3. Maja Peirano (Buonconsiglio) 2’13.20.



50 FARFALLA ESORD. A M: 1. Bartolomeo Asara (Nuoto Mira) 34.10; 2. Riccardo Biasiolo (Nuoto Mira) 34.50; 3. Valentino Volcan (Dolomitica) 38.10.



50 FARFALLA ESORD. A F: 1. Anita Barzazi (Nuoto Mira) 35.90; 2. Chiara Dallafior (RN Valsugana) 38.90; 3. Sofia Dandrea (RN Valsugana) 39.60.



50 FARFALLA ESORD. B M: 1. Nicola Micheli (RN Valsugana) 37.10; 2. Alessandro Eccel (RN Valsugana) 39.90.



50 FARFALLA ESORD. B F: 1. Meryem Volcan (Dolomitica) 42.30.



50 RANA ASSOLUTI M: 1. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 30.10; 2. Fabio Gasparini (Nuoto Mira) 32.00; 3. Elia Polato (Nuoto Mira) 32.60.



50 RANA ASSOLUTI F: 1. Agata Barzazi (Nuoto Mira) 35.50; 2. Anna Celoro (Buonconsiglio) 36.10; 3. Elisa Micheli (RN Valsugana) 38.40.



50 RANA ESORD. A M: 1. Riccardo Biasiolo (Nuoto Mira) 40.90; 2. Nicolò Padovan (Nuoto Mira) 45.80; 3. Riccardo Pagliaro (Dolomitica) 46.10.



50 RANA ESORD. A F: 1. Anita Barzazi (Nuoto Mira) 39.50; 2. Linda Minigutti (Forum Julii) 45.90; 3. Alessia Kondorovska (RN Valsugana) 46.60.



50 RANA ESORD. B M: 1. Enrico Bucci (Dolomitica) 56.30; 2. Guglielmo Joalè (Dolomitica) 59.60. (l.f.)