A Pinzolo primo ritiro al femminile: l’Inter rompe il ghiaccio

PINZOLO. Dopo il grande successo riscontrato in occasione del Mondiale femminile di calcio in Francia, terminato con la vittoria degli Stati Uniti sull’Olanda, parla di donne anche l’estate dei ritiri calcistici in corso a Pinzolo e in Val Rendena. Ed è giusto sia così perché oggi sono ben 29 milioni le donne che giocano a calcio, circa 1,3 milioni in Europa: le tesserate italiane sono 23.000, il doppio rispetto a cinque anni fa. Fino al 10 agosto, l’ambito turistico Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena, che da oltre quarant’anni ospita blasonate squadre calcistiche in ritiro precampionato, per la prima volta vede allenarsi al centro sportivo “Pineta” una squadra di calcio femminile. Si tratta della prima squadra femminile dell’Fc Internazionale Milano, reduce dal successo ottenuto in campionato con cinque giornate di anticipo che le è valso la promozione in Serie A.



«Le grandi emozioni che ci ha fatto vivere la Nazionale femminile di calcio ai recenti Mondiali di Francia – commentano all’Azienda per il Turismo – ci stimola a far conoscere, sviluppare e crescere il movimento femminile dello sport. Un concetto, questo, sul quale l’Apt sta lavorando attraverso il nuovo progetto estivo dedicato al turismo avventura proposto con un occhio di riguardo alle donne».



Avere una squadra femminile di calcio, specie se si tratta dell’Inter, rafforza i valori positivi che trasmette lo sport e le tante proposte “in rosa” sia estive che per il prossimo inverno. Gli allenamenti stanno proseguendo, tutti i giorni, al Campo sportivo “Pineta” a Pinzolo.



Ad ingresso gratuito, mercoledì si terranno dalle 10.00 alle 11.30 mentre giovedì si svolgeranno sia al mattino dalle 10.00 alle 11.30 che al pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30. Tutta da seguire la partita amichevole di venerdì 9 agosto alle 14.30 al “Pineta” contro l’Acf Clarentia di Trento. A seguire Meet&Greet: breve sessione foto e autografi con alcune giocatrici.