A Beaver Creek brutta caduta senza conseguenze per Fill

BEAVER CREEK (STATI UNITI). Beat Feuz conquista la vittoria numero 11 della sua carriera nella discesa di Beaver Creek, che lo catapulta in vetta alla classifica di specialità con 140 punti dopo due gare. L’elvetico, pur commettendo qualche errore di traiettoria, è stato magico nel far correre gli sci sulla pista innevata del Colorado, sotto una debole nevicata, e a chiudere prima di tutti, con il tempo di 1’13”59.



Si partiva dal Brink, il muro che comincia poco prima della partenza del superG, perché nella notte era caduta molta neve. La gara è stata comunque regolare ed ha fatto registrare anche il secondo posto a marchio rossocrociato, grazie a Mauro Caviezel, che è al secondo podio della stagione e al miglior risultato in carriera, distanziato di soli 7 centesimi dal compagno di squadra. Terzo posto per l’indomabile Aksel Lund Svindal, ancora limitato dal tutore alla mano eppure già competitivo al massimo livello. Un solo centesimo in più per il campione norvegese, rispetto a Caviezel. Subito dopo francesi e austriaci con Theaux e Clarey a precedere Kriechmayr, Reichelt e un ottimo Walder, ottavo con il pettorale 44.



Il migliore degli azzurri è Dominik Paris 12esimo con 77 centesimi di ritardo dal vincitore. Paris ha lasciato molto tempo nel lungo piano centrale. Buone notizie da Emanuele Buzzi, che continua la sua crescita di rendimento andando sempre a punti e a Beaver Creek è il secondo degli azzurri con la 22esima piazza, proprio davanti a Christof Innerhofer, per un solo centesimo. 29esima piazza per Matteo Marsaglia, a 1”16 dal vincitore Feuz.



Brutto volo, per fortuna senza conseguenze, per Peter Fill, decollato prima dello schuss finale e caduto sulla schiena. Fill non ha ancora nelle gambe i chilometri necessari per essere al top della forma, visto che ha cominciato a sciare da poco dopo lo stop estivo.