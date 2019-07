Vuole battere il record, sub muore nel lago di Garda

LAGO DI GARDA. E' finito in tragedia il tentativo di record mondiale di immersione a una profondità di 333 metri da parte di Sebastian Marczewski: il sub polacco è morto nelle acque di Tignale, nel lago di Garda, dove si stava allenando.

Nel pomeriggio durante una discesa di allenamento l'uomo non è più riuscito a risalire. Scattato l'allarme, il corpo del sub è stato poi localizzato in serata a oltre 150 metri di profondità.

Marczewski è il quarto sommozzatore polacco ad aver perso la vita nel Benaco negli ultimi tre anni.