Volontariato, bando da oltre 700.000 euro

TRENTO. Per il cosiddetto Terzo Settore arriva in Trentino il bando per la presentazione di proposte da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L'ha approvato oggi la Giunta provinciale e si tratta di 714.108,57 euro che, in base a un accordo di programma con il ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscritto lo scorso mese di dicembre, vengono assegnati dal ministero alla Provincia per progetti che favoriscano la crescita di un welfare condiviso della società attiva e per sostenere le politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale.

«Il Trentino ha solide basi nel campo delle associazioni no profit e, più in generale, in quello del volontariato visto che sono oltre 100.000 i volontari del Terzo Settore, quasi il 20% della popolazione - commenta l'assessore alla salute e politiche sociali, Luca Zeni -. Un numero che indica non solo la vivacità del sistema, ma anche la sua storica tradizione, segnale di una elevata capacità di coinvolgere il territorio. I fondi che ci vengono assegnati sono una risorsa importante, che ci consentono di dare riposte ad alcuni dei bisogni emergenti locali».