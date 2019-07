Vitalizi, per i consiglieri del Trentino Alto Adige ricalcolo su base contributiva

TRENTO. Dopo il passaggio all'interno della Conferenza di capigruppo, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige/Sud Tirol ha presentato il disegno di legge di ricalcolo dei vitalizi dei consiglieri regionali. La proposta prevede l'adeguamento alla normativa nazionale, con il rideterminazione su base contributiva, adeguamento Istat e eventuale correttivo anagrafico, secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Nel testo si fissa anche il limite massimo di 4.127 euro lordi mensili per l'equivalente di 8 anni di mandato. Secondo le stime, il provvedimento dovrebbe comportare un risparmio per le casse regionali del 20%. Ad oggi, la spesa per i vitalizi raggiunge i 4,8 milioni di euro all'anno. «Il dl ha trovato d'accordo tutto l'ufficio di presidenza. Crediamo che non sia una proposta di parte, e nei prossimi giorni avvieremo i confronti con tutte le parti politiche per trovare una condivisione trasversale», ha detto il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

A quanto riferito, attualmente vengono erogate 177 pensioni, di cui 31 senza attualizzazione, 87 diretto con attualizzazione e 51 assegni di reversibilità. Il vitalizio massimo è pari a 10.400 euro, che potrebbero rimanere tali per i consiglieri che non hanno aderito all'attualizzazione. «I consiglieri più penalizzati sono quelli che hanno svolto il proprio mandato tra gli anni '70 e gli anni '80, a causa delle basse contribuzioni», ha concluso Paccher. Il termine fissato per l'entrata in vigore del provvedimento è il 1/o dicembre 2019. La discussione prevista per domani in 1/a commissione è stata rimandata a causa della concomitanza con la convocazione del Consiglio provinciale di Trento.