"Vieni ad ammirare i colori delle valli altoatesine", ma postano una montagna veneta

BOLZANO. "L'autunno è tornato! Vieni con me ad ammirare i colori delle valli dell'Alto Adige… Io vengo da qua!". E' questo il post incriminato pubblicato dal marchio Marlene su Instagram.

Il problema, però, non è il messaggio, quanto l'immagine che lo accompagna. Si perché il marchio delle mele altoatesine per pubblicizzare il territorio non ha scelto un paesaggio della provincia di Bolzano. Quello che si vede in foto, infatti, è il monte Pelmo dal versante agordino, quindi Veneto.

Uno scivolone che non è passato inosservato agli utenti del social, letteralmente scatenati nei commenti.