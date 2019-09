Vendeva mele all'ingrosso ma la sua attività era sconosciuta al Fisco, imprenditore in manette

TRENTO. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore, E.P. di 50 anni residente a Trento, operante nel settore della vendita all'ingrosso di mele e piante di mele.

Il provvedimento di arresto scaturisce da un'indagine avviata a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti della ditta del soggetto, completamente sconosciuta al Fisco, e dalla quale è emerso un volume di affari milionario. Trattandosi di una società sconosciuta al fisco, e non detenendo una corretta contabilità, le Fiamme Gialle trentine hanno dovuto ricostruire quella inerente i rapporti commerciali posti in essere dalla stessa accertando ingenti acquisti e vendite per il periodo dal 2016 al 2018.

L'imprenditore è accusato di una serie di comportamenti fraudolenti tesi ad occultare tutto il suo reale giro d'affari, ma la meticolosità delle investigazioni dei finanzieri consistite in perquisizioni e sequestri, acquisizione ed analisi di computer, tablet, telefonini cellulari, esecuzione di accertamenti bancari, hanno consentito di ricostruire il reale tragitto della merce ed individuare il maggiore venditore e acquirente delle mele, entrambe aziende vivaistiche dell'Alto Adige. L'imprenditore dovrà ora rispondere di occultamento e distruzione di scritture contabili, emissione ed utilizzo di fatture false, reati che prevedono la reclusione sino a sei anni, oltre alle violazioni di carattere amministrativo relative all'omesso versamento delle imposte, per un volume d'affari di circa 10.000.000 di euro.