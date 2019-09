Raggirano un’anziana malata di Alzheimer: denunciati

BORGO VALSUGANA. Di mestiere fanno gli ambulanti, e proprio tentando di vendere dei pezzi di corredo - lenzuola e federe - ad alcuni anziani, li hanno raggirati intascando più denaro rispetto a quanto pattuito. Si parla di poche decine di euro, anche perché i due sono stati subito identificati e denunciati dai carabinieri di Borgo Valsugana.



Ciò che però risulta ancora più odioso, oltre al raggiro in sè, è l’aver approfittato di persone anziane, di cui una affetta da sindrome di Alzheimer.



Nello specifico i due, di origini campane ma residenti in Veneto e già conosciuti dalle forze dell'ordine, secondo l'accusa hanno proposto la vendita di valigette di corredi di lenzuola e federe coordinate da letto, facendosi consegnare all'atto del pagamento più denaro di quello concordato, tramite l'abile manipolazione del resto.



I due, peraltro, hanno la regolare licenza da venditori ambulanti: avrebbero dunque un lavoro; non si tratta quindi di balordi, bensì di persone che, a quanto emerso, avrebbero approfittato del loro mestiere per intascare più denaro.



La somma - come detto si tratta di poche decine di euro - è stata successivamente recuperata. Per prevenire ulteriori truffe, la Compagnia carabinieri di Borgo Valsugana annuncia che proseguirà la sua azione di prevenzione fra le persone anziane del territorio con incontri periodici. Gli anziani, infatti, sono purtroppo tra le fasce più colpite per quanto riguarda le truffe, spesso perpetrate avvicinando per strada i malcapitati e tentando, con vari raggiri, di farsi consegnare del denaro.