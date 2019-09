Paneveggio, a piedi nudi in fila indiana per il clima

PANEVEGGIO. Domenica 8 settembre, alle ore 11, lo scrittore Andrea Bianchi torna in Trentino per la seconda edizione del «Barefoot World Record per il clima» a Villa Welsperg, nel Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino.

L'obiettivo è quello di realizzare una fila indiana a piedi nudi più lunga di quella realizzata lo scorso anno, quando si è superato il record delle persone scalze in montagna (213). Per gli organizzatori, il cammino a piedi nudi vuole essere un modo per favorire azioni concrete di cambiamento a favore dell'ambiente.

L'iniziativa è aperta a tutti, ma l'iscrizione è obbligatoria. Il giorno prima, alle 16.30, i partecipanti potranno seguire una visita guidata ai luoghi colpiti dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018.