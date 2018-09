Lite di coppia, intervengono i Carabinieri e trovano in casa un'arma detenuta illegalmente

TRENTO. I carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di arma da fuoco. I militari sono intervenuti perché chiamati al telefono da una donna che, temendo per la sua incolumità, chiedeva aiuto durante una lite con il compagno.

Arrivati all'abitazione, i carabinieri di Pergine hanno placato gli animi. Quindi la donna ha riferito ai militari che il compagno deteneva un'arma in casa e aveva paura che potesse farle del male.

Ascoltato dai carabinieri e resosi conto della situazione, l'uomo li ha condotti in una stanza dove, contenuta in una scatola, è stata ritrovata una pistola. Condotto in caserma e accertato il non possesso di un titolo per la detenzione di armi, né di qualsivoglia denuncia, l'uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto ai domiciliari.