Levico, camminano ubriachi sui binari, arrestati due fratelli di Borgo

LEVICO. I militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati nei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione della festa di Halloween, coordinati dal Comando Provinciale di Trento, hanno arrestato due persone per ubriachezza molesta, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari del Radiomobile sono stati allertati dalla centrale operativa nella serata di ieri per un intervento su alcune persone verosimilmente ubriache che camminavano sui binari del treno nella stazione ferroviaria di Levico Terme.

I due, fratelli di 30 e 24 anni di Borgo Valsugana, alla vista dei carabinieri, senza alcun motivo, hanno iniziato ad inveirgli contro, minacciandoli di morte e cercando di colpirli, sferrando calci e pugni. Ma la professionalità e l’esperienza dei militari nonché l’intervento tempestivo di una seconda pattuglia ha impedito che la situazione degenerasse, consentendo di riportare alla “calma” i due giovani e, poi, di arrestarli.

A termine delle operazioni, gli stessi sono stati condotti presso il loro domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della direttissima. I controlli dei carabinieri volti a contrastare l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti continuano anche dopo Halloween.

E non solo, infatti, da sempre, l’Arma del Trentino è impegnata anche, attraverso gli incontri con gli studenti e la popolazione, a sensibilizzare l’intera comunità ad evitare gli abusi di droghe e di alcool, promuovendo stili di vita sani e responsabili per riconoscere e combattere quelli vita a rischio.