Droga in Valsugana, un arresto e tre denunce

BORGO. I carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato un cittadino di origine tunisina per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Altre tre persone sono state denunciate per detenzione di stupefacenti. L'arresto è avvenuto nel corso dell'attività notturna di controllo stradale.

I militari hanno fermato un auto con a bordo tre persone pluripregiudicate. Nel corso degli accertamenti, uno di loro, in stato di ubriachezza, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. Nel tentativo di strappare di mano la sostanza trovata dai militari e di divincolarsi, l'uomo ha assestato un colpo e una testata ad un carabiniere.

In un'altra occasione, una pattuglia del Nucleo operativo, ha eseguito una perquisizione nelle abitazioni di tre ragazzi del luogo, trovati in possesso di 165 grammi di hashish, 480 di marijuana e di una piccola serra domestica. Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.