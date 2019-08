Bedollo, muore mentre va in cerca di funghi

BEDOLLO. Aveva trascorso il pranzo da alcuni amici del paese, a Bedollo, ma poi subito dopo si era congedato: voleva andare a raccogliere dei funghi nel bosco, approfittando della pioggia della notte precedente. Mentre era a caccia di miceti, però, un malore lo ha stroncato.

Alcuni escursionisti lo hanno notato seduto su un masso all'inizio del sentiero che porta alla cascata del lupo e, resisi conto che c'era qualcosa che non andava, si sono avvicinati.

Mentre venivano allertati i soccorsi, però, l'uomo si è accasciato e le sue condizioni sono precipitate. All'arrivo dei sanitari, ormai, non c'era più nulla da fare: nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, l'uomo - che avrebbe compiuto 90 anni in autunno - non ce l'ha fatta. L'uomo era vedovo, e aveva tre figli, due maschi e una femmina, ai quali purtroppo ieri è stata comunicata la tragica notizia.