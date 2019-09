Valle Aurina, per 90 metri nella scarpata: salvi per miracolo

BOLZANO. Devono accendere un cero in chiesa i cinque ragazzi che domenica 1 settembre intorno alle 9 sono finiti con la loro auto in una scarpata per oltre 90 metri. L'incidente è avvenuto su una strada forestale nelle vicinanze della pista di slittino "Tristenbach" di Rio Bianco, in Valle Aurina.

L'auto, che si è ribaltata più volte, è andata completamente distrutta: le cinque persone a bordo, tre ragazzi e due ragazze del posto, tra i 18 e i 19 anni, sono riuscite a tirarsi fuori da soli dall'abitacolo. Per loro - fortunatamente - solo ferite lievi.

Sul posto carabinieri, Croce Bianca, Pelikan 1 e i vigili del fuoco volontari di Rio Bianco. Foto: Vf Rio Bianco