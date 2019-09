Vigili del fuoco trentini, sfida a colpi di flessioni per la lotta contro i tumori

TRENTO. Anche i vigili del fuoco trentini "sudano" per beneficenza. I volontari di Villa Lagarina e quelli di Arco hanno aderito all'iniziativa che prevede di pubblicare su Facebook un video che ritrae 60 secondi di flessioni in tenuta completa da incendio con autorespiratore acceso.

"Inserite l'hastag #burpeesforcancer e #interspiro donerà 20 euro all'International Agency Research on Cancer (IARC) per sostenere la ricerca contro il cancro", scrivono i vigili di Villa coinvolti (tramine una "nomination") dai colleghi di Arco.

"Lo scopo non è mostrare quanto (non) siamo atleti ma contribuire attivamente alla ricerca e allo studio contro il cancro che sempre più colpisce il mondo dei pompieri. Dall'America all'Europa sono tante le caserme che stanno partecipando e noi rilanciamo la sfida chiamando in causa tutti i nostri colleghi Vigili del Fuoco del Trentino".