Si schianta sul guardrail, muore a 48 anni Eros Cescatti

MORI. Non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati alla curva del Mossano, la vittima dell’incidente era in fin di vita, con il torace sfondato da un terribile urto contro il guardrail. Il prolungato tentativo di rianimazione, l’intervento dell’elicottero di Trentino emergenza, tutto inutile.

Eros Cescatti, quarantottenne di Tierno, è spirato a causa di una devastante emorragia. L’uomo, in sella al suo scooter Yamaha Cygnus 125, stava guidando in direzione di Isera quando, all’altezza della curva sulla sommità del Mossano, deve aver messo la piccola ruota anteriore sul ghiaino depositato a bordo della carreggiata. Scivolando a terra con lo scooter ormai fuori dal controllo, Cescatti è rotolato, perdendo anche il casco jet che indossava, andando a sbattere con inaudita violenza contro la cuspide del guardrail, che gli ha provocato gravissime lesioni al torace, dalle quali ha iniziato a perdere sangue in gran quantità. Un’emorragia terribile, che nemmeno il rapido intervento dei soccorsi ha permesso di arrestare.

Eros Cescatti lavorava da molti anni come posatore di porfido, ed era un collaboratore della ditta Lagaria Porfidi di Giorgio Perzolli, a Mori. Sposato con Elvira, dalla quale aveva avuto un figlio, era considerato un grande lavoratore, uno che non si tirava mai indietro quando c’era da faticare.