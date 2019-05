Mori, ruba un cacciavite e danneggia un'auto, settantenne denunciato

MORI. Scoperto e denunciato dai carabinieri di Mori un settantenne accusato di aver graffiato la fiancata di un'auto parcheggiata e forato gli pneumatici, dopo aver rubato un cacciavite da un negozio.

A seguito della segnalazione da parte del proprietario dell'auto, i carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile, già conosciuto dalle forze dell'ordine, grazie all'esame delle telecamere di sicurezza di un negozio vicino al quale era parcheggiata l'auto.

Dal video è risultato inoltre che l'uomo in precedenza si era introdotto nel negozio da cui aveva rubato un cacciavite usato poi per danneggiare l'auto. Per questo è stato denunciato, oltre che per danneggiamento aggravato, anche per furto.