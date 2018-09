Elicottero dei vigili del fuoco rischia la collisione con un drone sopra il lago di Cei

CEI. Un elicottero dei vigili del fuoco della Provincia di Trento ha rischiato la collisione con un drone oggi pomeriggio sui cieli sopra il lago di Cei.

Il drone, di tipo professionale, volava ad alta quota. Quando il pilota dell'elicottero l'ha avvistato, il velivolo immediatamente si è abbassato ed è sparito.

Del drone e del pilota non si è trovata per ora traccia. E' stata presentata denuncia all'Enac per intralcio e pericolo alla navigazione aerea.

Per pilotare droni professionali sono necessari il brevetto e un'apposita autorizzazione.