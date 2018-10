Discesa folle dal Baldo in skateboard, ventenne all'ospedale

AVIO. Ha riportato alcune fratture il giovane che ieri, domenica 7 ottobre, poco dopo le 19, è caduto rovinosamente mentre scendeva con lo skateboard lungo la strada del Baldo.

Si tratterebbe di un atleta specialista della disciplina, che però non deve avere valutato attentamente i rischi del suo particolare "allenamento". Una discesa, quella del Baldo, che è considerata assai allettante da alcuni ragazzi appassionati di skateboard, per questioni di "adrenalina". Ma basta poco per perdere l'equilibrio in velocità e farsi molto male. Di tutto ciò non sembrano curarsi coloro che postano sui social foto e video delle loro imprese.

Sul posto l'ambulanza, l'autosanitaria e l'elisoccorso. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara.