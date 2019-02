Automobilista investe ed uccide un lupo

TRENTO. Mentre imperversa la polemica sui lupi, un giovane esemplare maschio di lupo è stato investito da un automobilista e per l’animale non c’è stato nulla da fare.

Il fatto è accaduto, ieri, 4 febbraio, di prima mattina, poco a nord di Caprino sulla strada che conduce a passo Novezza e quindi sul versante trentino della catena montuosa. L’automobilista, che nulla ha potuto per evitare di investire l’animale sbucato improvvisamente dal bosco, in realtà era convinto di aver investito un cane ma agli agenti della Polizia provinciale competente per la fauna selvatica, non c’è voluto molto a capire che si trattava di un lupo che è stato poi recuperato e portato all’Istituto zooprofilattico per effettuarne l’autopsia.