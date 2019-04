Ala, targhe false: quarantenne denunciato

ALA. Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri di Ala. Il primo, un cittadino rumeno, è accusato di avere intestato a suo nome numerosi veicoli che di fatto, una volta registrati, aveva ceduto o messo a disposizione di altre persone per l'utilizzo sul territorio italiano.

Il secondo, un quarantenne calabrese, è stato sorpreso a circolare con targhe e carta di circolazione contraffatte, in quanto intestate ad un'auto realmente esistente ma di proprietà di un'altra persona. Il veicolo controllato - hanno accertato i carabinieri - era in realtà provento di un furto avvenuto in Lombardia.