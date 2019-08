Val Venosta, altre 40 pecore sbranate: allevatori esasperati

LACES. Le carcasse di quaranta pecore sbranate sono state ritrovate nella frazione di San Martino al Monte, a Laces, in Val Venosta. Un rinvenimento che alimenta la polemica sulla presenza in zona di predatori, in particolarre del lupo, il principale indiziato della predazione.

Alcuni allevatori della Val Venosta sono corsi ai ripari portando le mandrie verso valle. La cadenza ormai quasi quotridiana delle predazioni sta facendo crescere la tensione: gli allevatori parlano di situazione inacccettabile chiedono a gran voce interventi rapidi e misure incisive per porre un freno al fenomeno.