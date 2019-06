Val di Cembra, nel mese di maggio due incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza

TRENTO. In quest’ultimo periodo le strade della Val di Cembra sono state interessate da due distinti incidenti stradali con feriti, riguardo ai quali, a seguito di specifici approfondimenti condotti dai Carabinieri di Cembra Lisignago, è stato possibile accertare come i conducenti dei mezzi coinvolti si fossero messi alla guida in stato d’ebbrezza.

Nel primo episodio che si era registrato la sera del 18 maggio in Val di Cembra, il conducente di un autocarro perdeva inspiegabilmente il controllo del mezzo ribaltandosi sulla carreggiata. Lo stesso veniva poi elitrasportato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. A seguito del sinistro, i Carabinieri di Cembra-Lisignago richiedevano ai Sanitari di Trento di effettuare specifiche analisi tossicologiche il cui esito dava riscontri particolarmente positivi poiché il tasso alcolemico è risultato essere di ben di cinque volte quello consentito dalla legge.

Sempre da accertamenti sviluppati dai Carabinieri di Cembra Lisignago, a seguito ad un altro movimentato episodio registrato il 29 maggio, che ha visto un giovane Cembrano perdere il controllo del mezzo ed andare a scontrarsi contro un'altra autovettura, i responsi hanno evidenziato come il conducente si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.