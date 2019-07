Vaccini, Segnana: «Basta obbligo»

TRENTO. Vaccini: come ogni estate si avvicina in tutta Italia la scadenza – fissata al 10 luglio dalla legge Lorenzin – entro la quale le famiglie che non hanno ancora vaccinato i propri figli sono tenute a mettersi in regola, pena l’esclusione dei bambini dagli asili nido e dalle scuole materne oppure, per le famiglie dei ragazzi dai 6 ai 16 anni (che comunque possono andare a scuola), il pagamento di una sanzione. Quest’anno però niente scadenza, hanno fatto sapere il ministero della salute e quello dell’istruzione: essendo stata attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale, i genitori non hanno più l’obbligo di presentare la documentazione, perché il sistema automatizzato fa dialogare Asl e scuole. Anagrafe che in Trentino c’è da anni e che aveva quindi già sgravato le famiglie dall’incombenza. Tuttavia in Trentino, per quanto riguarda gli utenti di nidi dell’infanzia e materne, è un’altra - e ben più importante - la novità che potrebbe delinearsi a breve: la possibilità che tutti – anche i bimbi non vaccinati – possano essere riammessi nelle classi. Perché?

«I dati raccolti nell’Anagrafe vaccinale trentina, che è stata la prima a essere istituita in Italia - conferma l’assessora provinciale alla Salute Stefania Segnana - ci dicono che da noi è stata superata la quota della cosiddetta immunità di gregge, che si verifica quando la vaccinazione di una parte significativa di una popolazione finisce con il fornire una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità. Questo comporta il fatto che tutti i bambini possono dunque frequentare le strutture scolastiche». L’esclusione dal divieto di frequenza però deve essere stabilita dal governo nazionale. «Stiamo attendendo a questo proposito un pronunciamento della ministra della salute Giulia Grillo» spiega l’assessora Segnana.