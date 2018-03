Vaccini, in Trentino nessuna esclusione

TRENTO. In Trentino sono in corso le procedure per l'accertamento delle posizioni vaccinali secondo un programma di colloqui con i genitori e i tutori di minori che risultano non conformi all'obbligo. Fino a quel momento, è assicurata a tutti i bambini la regolare prosecuzione della frequenza nelle scuole dell'infanzia e nei servizi per la prima infanzia del Trentino. Lo precisa la Provincia di Trento. «Eventuali provvedimenti saranno comunicati dall'amministrazione provinciale a tutti, nello stesso momento, solo al termine dei passaggi formali in capo all'Azienda sanitaria».

Il Dipartimento della Conoscenza della Provincia autonoma di Trento ha inviato a tutte le scuole dell'infanzia, ai servizi socio educativi per la prima infanzia e ai sindaci le indicazioni a cui attenersi in materia di obbligo vaccinale. La giunta provinciale precisa infine che «non ci sarà alcun calo degli organici e delle risorse per le scuole e i servizi alla prima infanzia del territorio provinciale». L'amministrazione ha già dato indicazione agli uffici competenti di determinare il numero di classi per l'anno scolastico 2018-2019 e quindi anche il numero di insegnanti, tenendo conto del solo calo demografico e non di potenziali cali derivanti dagli obblighi vaccinali.