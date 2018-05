Ugo Rossi si ricandida, ad ottobre di nuovo in campo

TRENTO. Ugo Rossi rompe gli indugi: «Ad ottobre sarò in campo. Il mio è un segnale di immediata disponibilità a fare un ragionamento di ampio respiro rispetto ad un dibattito politico che si è protratto troppo a lungo ed durante il quale ho anche molto sopportato sul piano personale. Con chi lavorerò? Con i soggetti che ritengono che questa esperienza di governo responsabile possa proseguire. A partire dal mio partito, il Patt, ma non solo».

Il leader del centrosinistra autonomista palesa la propria stanchezza rispetto allo stallo sulla propria riconferma che vede protagonista soprattutto il Pd.

«Il dibattito non assume i connotati di un ragionamento di innovazione programmatica rispetto a quanto abbiamo fatto in questa legislatura. Ma piuttosto si dilunga tra eventuali formule nuove o eventuali nuovi condottieri. Un dibattito che non decolla sul profilo dell’innovazione programmatica. Anche in questi giorni dell’Adunata ho respirato un grande senso di appartenenza e di fiducia, nonché un incitamento a continuare a proporre un’autonomia responsabile e seria. Quello che abbiamo cercato di fare, magari non riuscendoci sempre».

