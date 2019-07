Ubriaco, provocò un incidente mortale: condannato a Bolzano

Fra appena due settimane il circus della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup tornerà in Val di Sole per uno degli appuntamenti più amati del calendario mondiale, unica tappa italiana della Coppa del Mondo. Dal 2 al 4 Agosto, Daolasa di Commezzadura ospiterà i Mondiali di 4Cross, le prove di Coppa del Mondo di Downhill e Cross Country, e anche la novità di Electric Snake, la gara di Cross Country Short Track riservata alle eMTB. Gli atleti si preparano a sentire il ruggito delle motoseghe azionate dai gruppi di tifosi più accesi, ormai un simbolo della tappa di Val di Sole. Proprio le motoseghe sono protagoniste del nuovo video di lancio dell’appuntamento di Coppa del Mondo: un mini-thriller in due minuti ambientato nei boschi della Val di Sole, con un finale tutto da ridere. Un video dall’importa fortemente trentina, non solo nella location: sono infatti Made in Trentino il regista, Joe Barba, e le musiche, realizzate da Emanuele Lapiana (O Suono Mio).