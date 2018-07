Truffa sui rimborsi, ora deve restituirli

TRENTO. Un compenso per la collaborazione trasformato in un rimborso chilometrico e rimborso per le trasferte durante le missioni.

È questo che ha messo nei guai Giuseppe Daffinà che è stato commissario dell’associazione nazionale mutilati invalidi civili (Anmic) di Trento per tre anni, dal 2013 al 2016. Un condotta che lo ha visto patteggiare in sede penale per truffa e ora è arrivata anche la condanna da parte della Corte dei Conti. Che ha deciso che dovrà risarcire la Provincia con 25 mila euro. Ossia i soldi che ha ricevuto come rimborso di trasferte che non avrebbe mai fatto.

Tutto è partito da una segnalazione arrivata alla squadra mobile che ha dato il via alle indagini per la procura penale. Diverse verifiche e diverse testimonianze hanno portato alla costruzione di un capo d’accusa corposo.

Analizzate le trasferte che erano state messe al rimborso (per una quota variabile ma che si sarebbero trasformate in un’entrata fissa da 750 euro mensili) si sarebbe scoperto che «le trasferte in questione - si legge nella sentenza della Corte dei Conti - non erano state mai eseguite, e che i valori trascritti sui moduli erano stati inventati o copiati da pregresse contabilizzazioni, e che l’utenza telefonica del Daffinà in molti casi, all’epoca dei fatti, aveva impegnato celle telefoniche poco compatibili o del tutto incompatibili con le trasferte da lui stesso autocertificate».