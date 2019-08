Trova i ladri in casa, 94enne colpita da un pugno in faccia per 100 euro

TRENTO. Terribile esperienza per una 94enne che nella notte fra domenica e lunedì è stata vittima di una rapina nel suo appartamento in via Bronzetti. L'anziana si è vista prendere a pugni per 100 euro.

Tutto è successo in pochi minuti. Stando alla ricostruzione che è stata fatta, erano circa le 3 della notte fra domenica e lunedì.

L’anziana stava dormendo nel suo appartamento quando è stata svegliata da dei rumori. Ha aperto gli occhi e si è trovata davanti due estranei. Un uomo e una donna, ha raccontato poi agli investigatori, che stavano rovistando fra i cassetti della donna.

«Non c’è nulla da rubare qui» avrebbe detto la 94enne ai due. Che non hanno desistito e uno ha colpito con un pugno l’anziana lasciandole una ferita all’altezza del sopracciglio. A questo punto la vittima, spaventata e volendo uscire nel più breve tempo possibile da quell’incubo, avrebbe fatto trovare ai due cento euro, l’unica cosa di valore che aveva in casa. E i due sono scappati.

Impaurita e dolorante, la donna ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari di Trentino Emergenza assieme agli agenti della polizia. Molto colpiti da quanto successo anche i vicini di casa dell’anziana che si sono raccolti alla donna per cercare di infonderle un po’ di sicurezza e di affetto in un momento per lei molto difficile.