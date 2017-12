TRENTO. E' stato denunciato un nigeriano di 27 anmni, richiedente asilo, per l'aggressione di sabato 23 dicembre, a danno di una pattuglia dei vigili urbani di Trento in piazza Dante. Un gruppo di una decina di stranieri - dopo aver preso a sputi l'auto dei vigili - aveva reagito violentemente alla richiesta dei documenti, colpendo con calci e pugni gli operatori della polizia municipale. Solo l'intervento di un'altra pattuglia ha evitato che la situazione degenerasse ulteritormente.

Il nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è stato chiesto il Daspo urbano. Per uno degli agenti è stata necessaria la medicazione al pronto soccorso.