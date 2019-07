Trento, trovato svenuto al lavoro, morto il giorno dopo all'ospedale

TRENTO. Un uomo di 57 anni, Michele Demattè, di Trento è deceduto sabato pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era arrivato in condizioni disperate la sera prima.

L'ipotesi è che possa trattarsi di un colpo di calore. L'uomo aveva accusato un malore venerdì sera mentre lavorava all'Unifarm di Ravina, ed era stato trovato privo di sensi a terra con una temperatura corporea superiore ai 42 gradi. Quindi era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Non sono da escludere accertamenti sul luogo di lavoro per valutare se tutte le norme siano state rispettate, oltre che sul corpo dell'uomo, per stabilire la causa del decesso.