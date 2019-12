Trento, sulle Volanti il sistema hi-tech che legge le targhe in movimento

TRENTO. La Provincia di Trento ha stanziato 35.000 euro per dotare alcune volanti della Polizia di Stato del sistema Mercurio, una piattaforma tecnologica per il controllo del territorio. Il finanziamento, secondo quanto riferito da Stefano De Vigili, dirigente del dipartimento infrastrutture e trasporti, si inserisce all'interno delle convenzioni presenti con le forze dell'ordine per la promozione della sicurezza e del presidio del territorio provinciale.

Il sistema Mercurio si compone di un tablet geolocalizzato e collegato direttamente con la centrale operativa, e una telecamera in grado di leggere le targhe mentre il veicolo è in movimento. Il finanziamento provinciale permetterà l'acquisto di sei o sette apparecchi.

Entro gennaio, poi, verranno ultimati i lavori per la nuova palazzina amministrativa della Questura di Trento, finanziata dalla Provincia di Trento con 5,9 milioni di euro.

L'edificio, che probabilmente diventerà pienamente operativo entro la primavera del 2020, ospiterà gli uffici passaporti, immigrazione, i locali del corpo di guardia e una mensa a servizio del personale.