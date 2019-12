Trento, sequestrate 600 dosi di droga: nei guai due inquilini Itea

TRENTO. La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato oltre seicento dosi di sostanza stupefacente, arrestando un cittadino tunisino e denunciando a piede libero un cittadino italiano, entrambi residenti a Trento, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di controllo del territorio su strada, nella zona industriale di Trento Nord, le unità cinofile della Compagnia di Trento hanno individuato il cittadino tunisino, già noto per reati connessi agli stupefacenti, scendere dall’auto e dirigersi, in maniera circospetta, verso un vicino giardino.

Pedinato, è stato notato nascondere dietro ad un cespuglio un barattolo in plastica. È stato pertanto sottoposto a controllo ed Apiol e Nabuco, due dei tre cani antidroga in forza alle Fiamme Gialle del Trentino, hanno cominciato a puntarlo con decisione. Il cittadino extracomunitario, W.S. di 25 anni, ostentando sicurezza, ha consegnato una dose di cocaina, sostenendo fosse per uso personale, ma Apiol ha segnalato il luogo dove era stato nascosto il barattolo. All’interno c’era un sostanzioso quantitativo di cocaina purissima. Nella sua abitazione, ben nascosti nella mobilia, sono stati trovati 3000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il denaro e lo stupefacente, del valore di circa diecimila euro, sono stati sequestrati.

Nel corso della stessa operazione è stato denunciato un cittadino italiano, B.A. di 24 anni, che passando nella zona delle operazioni ha repentinamente cambiato strada, accelerando il passo. Nella sua abitazione di Trento sono stati trovati, nascosti in una scatola di scarpe, due etti di marijuana, un bilancino di precisione e 300 euro in contanti. La maggiore preoccupazione del cittadino è stata quella di perdere il diritto a fruire dell’alloggio Itea, che occupa a canone agevolato. Anche il cittadino tunisino è, peraltro, occupante di un altro alloggio Itea.